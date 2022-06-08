عبود بحث سبل تفعيل مبادرة “الكورنيش النا” بالتعاون مع بلدية بيروت وقوى الأمن

أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت في بيان ما يلي:

عقد محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود في مكتبه في القصر البلدي إجتماعاً تشاورياً لمبادرة تحت عنوان ” الكورنيش النا” ضم مدير شركة ( SIREN) مارك معوض وأعضاء من الشركة، قائد سرية شرطة بيروت الإقليمية الأولى المقدَّم بول نخلة، آمر فصيلة ميناء الحصن الرائد سامر ابو شقرا، آمر فصيلة رأس بيروت الرائد ايلي فهد، آمر فصيلة الروشة النقيب حكم غطاس، رئيس دائرة المحافظة سامر يعقوب.

بداية، كان شرحاً وافياً عن مضمون المبادرة وأهدافها في تعزيز الثقة بين المجتمع ومؤسسات الدولة عبر التصدي بشكل فعال لكل ما يعكر صفو حياة المواطنين وتعزيز أمن الكورنيش البحري لمدينة بيروت ومحيطه وبث الطمأنينة في نفوس رواده، حيث أولت ( SIREN ) اهتمامها الكبير في التعاون مع قوى الامن الداخلي في مجال عمل الشركة لناحية مشروع مكافحة التحرش والحد من الجريمة، المساعدة في تحسين عمليات النظافة على الكورنيش البحري لمدينة بيروت .

كما جرى البحث في سبل التعاون بين محافظة بيروت وبلديتها وشركة (SIREN )، من خلال تسيير دوريات لفوج حرس بيروت على طول الكورنيش البحري، العمل على إنارة الكورنيش البحري وغيرها من الأمور تعود بالفائدة لمدينة بيروت وأهلها.

وكانت مداخلات لبعض الضباط عن أهم المشاكل التي تواجه رجال الأمن خلال عملهم كإرتفاع نسبة الجريمة بسبب الغياب الكلي للتيار الكهربائي، تزايد الباعة الجوالين والعربات النقالة في شوارع بيروت بشكل مخالف للقانون وغيرها، حيث تم طرح الإمكانات اللازمة لايجاد الحلول ومعالجة كل المشاكل الأمر الذي من شأنه أن ينعكس ايجاباً على حياة المواطنين في مدينة بيروت .