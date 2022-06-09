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عبود بحث مع ممثلين عن السفارة الدانماركية تفعيل سبل التعاون

منذ 8 دقائق
عبود بحث مع ممثلين عن السفارة الدانماركية تفعيل سبل التعاون

عبود بحث مع ممثلين عن السفارة الدانماركية تفعيل سبل التعاون

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أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت في بيان، بأن محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود التقى في مكتبه في القصر البلدي كل من مدير العلاقات السياسية في السفارة الدانماركية جاكوب سيلن، مدير الأنشطة في شركة سوليدير أديب النقيب، بحضور رئيس دائرة المحافظة سامر يعقوب.

استهل اللقاء بجلسة تعارف كون هذه الزيارة هي الأولى للسيد سيلن له بعد تعيينه حديثاً في لبنان، وجرى البحث في كيفية تفعيل سبل التعاون بين محافظة بيروت و السفارة الدانماركية على كل الأصعدة خاصة في مجال تطوير البنى التحتية في مدينة بيروت لتصبح صديقة للبيئة في العديد من المشاريع المقترحة ومنها على سبيل المثال لا الحصر ، الطاقة الشمسية، زيادة المساحات الخضراء وغيرها، و تم الاتفاق على عقد اجتماع موسع الأسبوع المقبل للبحث في بعض النقاط المعينة ضمن أجندة عمل مع المنظمات الدولية من أجل إيجاد الالية المناسبة لتنفيذ تلك المشاريع.

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