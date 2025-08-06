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عبود بعد زيارته البخاري: نقدر الدعم المستمر الذي تقدمه القيادة السعودية للبنان

منذ 5 دقائق
آخر تحديث: 6 - أغسطس - 2025 9:35 مساءً
النائب جميل عبّود وسفير المملكة العربية السعودية الدكتور وليد بخاري

النائب جميل عبّود وسفير المملكة العربية السعودية الدكتور وليد بخاري

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زار النائب جميل عبّود، سفير المملكة العربية السعودية الدكتور وليد بخاري.

وكانت مناسبة أكّد خلالها عبّود، بحسب بيان لمكتبه الاعلامي، “أهمية العلاقة المميزة التي تجمع الشعبين اللبناني والسعودي”. وعبّر عن “تقديره الكبير للدعم المستمر الذي تقدمه القيادة السعودية للبنان ووقوفها إلى جانب الشعب اللبناني بكل فئاته وأطيافه، وحرصها الدائم على أمنه واستقراره ووحدة أراضيه”.

كما أشاد ب”جهود السفير بخاري، ومحبته للبنان عامة ولطرابلس والشمال خاصة”.

وهنأ “القيادة السعودية، والشعب السعودي الشقيق بما تحقق من إنجازات غير مسبوقة تتصل برؤية المملكة العربية السعودية 2030، على كثير من الصعد البيئية والاقتصادية والاجتماعية والرياضية والترفيهية”.

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