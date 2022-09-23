عبود: لإطلاق خطة طوارئ معيشية لإنقاذ طرابلس

أعلن النائب جميل عبود في بيان صادر عن مكتبه الاعلامي أنه “تعجز الكلمات عن التعبير، أمام الفاجعة التي ألمت بطرابلس جراء غرق ‏قارب يقل عائلات ولت هاربة من أزمات لبنان، ولا يسعنا سوى إبداء الحزن والأسى على شهداء لقمة العيش في عرض البحر‎”.‎

‎ ‎

واعتبر أن “تكرار حوادث القوارب التي تنطلق بصورة غير شرعية، تستدعي إطلاق خطة طوارئ معيشية لإنقاذ طرابلس، ولا يسعنا ‏إلا أن نناشد المعنيين عقد اجتماعات مكثفة ووضع كل الامكانات لاغاثة المناطق الفقيرة في طرابلس. ما يحصل مجزرة في حق ‏الوطن والمواطنين لا يمكن السكوت عنها‎”.

وكان قال المدير العام للموانئ البحرية السورية، سامر قبرصلي، مساء الخميس، إن السلطات السورية انتشلت 34 جثة وأنقذت 14 ‏ناجيا من قارب يحمل مهاجرين قرب مدينة طرطوس الساحلية، فيما قال ناجون إنه أبحر من شمال لبنان.‏

ونقل قبرصلي عن ناجين قولهم إن القارب غادر من المنية في شمال لبنان قبل أيام وأضاف أن من كانوا على متنه يحملون جنسيات ‏مختلفة.‏

وذكر كذلك أن عمليات البحث مستمرة في خضم ظروف صعبة بسبب أمواج البحر الهائجة والرياح العاتية، بحسب وكالة رويترز.‏