عبود: لإطلاق خطة طوارئ معيشية لإنقاذ طرابلس

أعلن النائب جميل عبود في بيان صادر عن مكتبه الاعلامي أنه “تعجز الكلمات عن التعبير، أمام الفاجعة التي ألمت بطرابلس جراء غرق قارب يقل عائلات ولت هاربة من أزمات لبنان، ولا يسعنا سوى إبداء الحزن والأسى على شهداء لقمة العيش في عرض البحر”.
واعتبر أن “تكرار حوادث القوارب التي تنطلق بصورة غير شرعية، تستدعي إطلاق خطة طوارئ معيشية لإنقاذ طرابلس، ولا يسعنا إلا أن نناشد المعنيين عقد اجتماعات مكثفة ووضع كل الامكانات لاغاثة المناطق الفقيرة في طرابلس. ما يحصل مجزرة في حق الوطن والمواطنين لا يمكن السكوت عنها”.
وكان قال المدير العام للموانئ البحرية السورية، سامر قبرصلي، مساء الخميس، إن السلطات السورية انتشلت 34 جثة وأنقذت 14 ناجيا من قارب يحمل مهاجرين قرب مدينة طرطوس الساحلية، فيما قال ناجون إنه أبحر من شمال لبنان.
ونقل قبرصلي عن ناجين قولهم إن القارب غادر من المنية في شمال لبنان قبل أيام وأضاف أن من كانوا على متنه يحملون جنسيات مختلفة.
وذكر كذلك أن عمليات البحث مستمرة في خضم ظروف صعبة بسبب أمواج البحر الهائجة والرياح العاتية، بحسب وكالة رويترز.