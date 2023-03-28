عبود لوفد برنامج الأغذية العالمي: اللبنانيّون بحاجة إلى الدعم والمساعدات

أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت في بيان، أن محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود استقبل في مكتبه في القصر البلدي الممثل والمدير القطري لبرنامج الأغذية العالمي في لبنان عبد الله الوردات ومسؤوله مكتب البرنامج في بيروت وجبل لبنان مارتا فونتان، حيث أطلعا المحافظ على عمل ونشاط البرنامج في إطار الأزمة الاقتصادية الحالية وما يرافقها من ارتفاع معدلات تضخم أسعار الغذاء والانهيار الكبير في العملة الوطنية.

وتمّ خلال اللقاء الاتفاق على التعاون ووضع استراتيجية للأمن الغذائي حيث قدم الوردات شرحًا عن عمل برنامج الأغذية العالمي في لبنان والمساعدات التي تم توزيعها في كافة المناطق اللبنانية من دون استثناء، مؤكدًا فيما خص مدينة بيروت أنه يتم تأمين التمويل عبر المنظمات العالمية بغية تقديم المساعدات إلى العائلات الأكثر فقرًا بعد دراسة وافية لحالتهم يقوم برنامج الأغذية بتوزيع المساعدات إلى المحتاجين عبر إحدى الجمعيات المتخصصة.

بدوره، أكد المحافظ عبود أن معظم اللبنانيين إزاء الظروف الراهنة هم بحاجة أكثر من أي وقت مضى في الحصول على الدعم والمساعدات المادية والغذائية لأن أغلبهم وصل إلى مرحلة لا يستطيع فيها الاستمرار أكثر، والمواطن اللبناني اليوم في وضع صعب جدًا بالكاد يؤمن قوت يومه، هذا غير المصاريف والمدفوعات الشهرية من فواتير كهرباء واشتراك ومياه ورسوم للدولة وغيرها، في حين أنّ النازحين بمختلف جنسياتهم لا يدفعون تلك الرسوم إلى الدولة اللبنانية والمساعدات متوفرة لهم بشكل مستمر.

كما عرض المحافظ عبود أوضاع فوجَي الحرس والإطفاء والموظفين والصعوبات الحياتية والاقتصادية التي يعانيها هؤلاء في ظل ارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية مقارنةً مع رواتبهم التي خسرت نسبة مئوية كبيرة من قيمتها الشرائية من جراء إنهيار العملة اللبنانية، طالبًا في الوقت نفسه زيادة التقديمات والمساعدات الغذائية كي تطالهم الأمر الذي يخفف الأعباء عليهم ليتمكنوا من تأمين الخدمة العامة للمواطنين، إضافة إلى زيادة عدد المساعدات الغذائية التي تقدم إلى أهالي بيروت لتصل إلى أكبر عدد ممكن منهم، وقد حصل المحافظ عبود على وعد بنقل تلك الطلبات إلى الجهات المركزية وتزويده بالنتيجة في أقرب وقت ممكن.