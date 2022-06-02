عبود يشرف على تأمين كهرباء "24 ساعة في اليوم" لفوج إطفاء بيروت

أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت في بيانها بأنه “في خطوة لافتة تندرج في إطار تجهيز وتطوير فوج إطفاء مدينة بيروت خاصة في الأمور التي من شأنها تسهيل الحياة اليومية للعناصر ومنها تأمين الكهرباء 24 ساعة في اليوم مما ينعكس ايجاباً على المهام الموكلة إليهم من جهة ويخفّف من المصاريف التشغيلية من جهة أخرى، زار وفد من برنامج الأمم المتحدة الانمائي ورئيسة البرنامج في لبنان السيدة ميلاني هيوستن بجولة قيادة فوج إطفاء مدينة بيروت في منطقة الكرنتينا.

وكان في استقبالهم محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود وقائد فوج اطفاء بيروت العقيد ماهر العجوز وذلك للاطلاع على تركيب نظام الطاقة الشمسية لمركز الفوج، بما فيها سخانات المياه، وقد جال الوفد برفقة المحافظ عبود وقائد الفوج على غرفة التشغيل ومن ثم الى سطح المبنى حيث وضعت الواح الطاقة الشمسية.

وفي ختام الجولة تم تقديم كتاب شكر برنامج الأمم المتحدة الانمائي، وتم الاتفاق على ابقاء قنوات التواصل مفتوحه لمزيد من التقديمات التي من شأنها أن تساهم في رفع مستوى الخدمات في العاصمة على كافة الأصعدة .