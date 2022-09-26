عبود يكشف لصوت بيروت انترناشونال عن أخبار إيجابية عن السياحة في لبنان

يتوق اللبنانيون الى سماع اخبار ايجابية في ظل الكم الهائل من الاخبار السلبية التي تلاحقهم في يومياتهم على كل المستويات

هذا الخبر الايجابي يأتي من باب السياحة التي التقطت بعض انفاسها في الموسم السياحي الصيفي الذي شهد مجيئ عدد كبير من المغتربين و السياح سيما منهم الاردنيين والمصريين والعراقيين

وبحسب وزير السياحة المهندس وليد نصار ارقام اعداد الوافدين الى لبنان تجاوزوا المليون ونصف المليون و سجلت العجلة الاقتصادية وفق إحصاءات وارقام الاقتصاديين 4،5 مليار دولار.

في هذا الإطار لفت نقيب اصحاب مكاتب السفر والسياحة جان عبود في حديث لصوت بيروت انترناشونال ان الموسم السياحي في فصل الصيف كان ممتازاً و كل التوقعات تجسدت عددياً واقتصادياً وكان دعم السياحة للاقتصاد اللبناني دعماً مميزاً مشيراً ان حركة الوصول الى مطار بيروت تجاوزت المليون و ٥٠٠ الف من اول تموز حتى ١٠ ايلول.

واوضح ان نسبة المصريين والعراقيين والاردنيين بلغت حوالي ٣٠٪؜ مشيراً ان حركة الاردنيين والعراقيين تفعلت مؤخراً بشكل كبير جداً بفتح الحدود السورية حيث وصل ١٢ باصاً من الاردنيين عبر الحدود السورية اسبوعياً كما زادت اعداد العراقيين الذين قدموا الى لبنان بعد اعفاء العراقيين من الحصول على تأشيرة دخول الى لبنان.

وتوقع عبود ان تستمر هذه الحركة معلناً ان حركة الحجوزات ناشطة جداً في فترة الاعياد المقبلة سيما في فترة عيد الميلاد حيث بلغت نسبة الحجوزات في شركات الطيران ٧٥٪؜.

وتمنى عبود ان يتم تشكيل حكومة وان يجري الاستحقاق الرئاسي في موعده كي تستمر السياحة في الازدهار و تبقى العامود الفقري للاقتصاد اللبناني.

واذ اشار عبود الى ان الحجوزات حالياً بدءاً من ١٥ ايلول الحالي اصبحت اغلبيتها من لبنان الى الخارج لفت الى أن هناك طائرات ما زالت تأتي من باريس واليونان و لندن وهي ممتلئة بنسبة ٩٩٪؜

مبّشراً بأن الأجواء واعدة ان كان على صعيد الحجوزات او على صعيد نسبة السياح الاجانب اذ ان هناك نسبة كبيرة من السياحة الغربية لافتاً الى أن نسبة السياحة الأجنبية بلغت ٣٥٪؜ من نسبة مجمل السياح في أول سبعة أشهر من هذه السنة.