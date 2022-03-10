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عبّاس سامي حسين غادر ولم يَعُد.. هل من رآه؟

10 - مارس - 2022
عبّاس سامي حسين

عبّاس سامي حسين

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صـدر عـن المديريـة العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقـات العامـة

البـلاغ التالــي:

تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقود:

– عباس سامي حسين (مواليد عام 1986، لبناني)

الذي غادر بتاريخ 5-3-2022 مستشفى ضهر الباشق إلى جهة مجهولة ولم يعد حتى تاريخه.

لذلك، يرجى من المواطنين الكرام الذين شاهدوه أو لديهم أي معلومة عنه أو عن مكان وجوده، الاتصال بفصيلة برمّانا في وحدة الدّرك الإقليمي، على أحد الرقمين: 860226-24 أو 860227-24 للإدلاء بما لديهم من معلومات.

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