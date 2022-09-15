عتمة شاملة... معامل الكهرباء خارج الخدمة!

أفادت معلومات mtv أن كل معامل توليد الكهرباء في لبنان خارج الخدمة إلا معمل الليطاني وهو معمل كهرمائي بإنتظار الفيول العراقي في أواخر شهر أيلول.

يذكر أنه وجهت “المصلحة الوطنية لنهر الليطاني” مراسلة وفق آلية التنسيق المعتمدة إلى “مؤسسة كهرباء لبنان”، أودعتها بموجبها مضمون كتاب وزير الداخلية والبلديات إلى المصلحة حول ضرورة إجراء المناورات لتأمين الطاقة الكهربائية لسجن رومية عبر محطة الجمهور.

ولفتت المصلحة في كتابها، إلى أنه “ونظرًا للإنقطاع الشامل للتيار الكهربائي وتوقف المعامل الحرارية وعدم توفر مادة المازوت اللازمة لتشغيل المولدات الإحتياطية في سجن رومية، ونظرًا لعدم تأمين الإعتمادات المالية الكافية. وحرصًا على سلامة نزلاء سجن رومية وإنطلاقًا من المسؤولية المشتركة لكافة جهات القطاع العام في حماية الأمن الصحي والإجتماعي وفقًا لشرعة حقوق السجناء، فقد طلبت المصلحة من “كهرباء لبنان” إجراء المناورات الفنية على خطوط 66 ك.ف لتأمين الطاقة الكهربائية لسجن رومية عبر محطة الجمهور من الطاقة المستمدة من محطة الأولي”.

وأبدت المصلحة إستعدادها لإتخاذ كافة التدابير الفنية اللازمة لتلبية طلب وزارة الداخلية، حرصًا على سلامة نزلاء سجن رومية. علمًا أن هذه الآلية سمحت بتزويد سجن روميه بالكهرباء عند الساعة العاشرة والنصف من مساء الليلة الماضية وتتابع الفرق الفنية المشتركة تحقيق التغذية الدائمة للسجن.