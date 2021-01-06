عثمان: كثيرون كانوا يحلمون بإيقاعنا في فخ التجاذبات

اعتبر المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان، في حديث الى مجلة “الامن”، أن “العام 2020 رحل حاملا معه أوجاعه ومصائبه، ولبنان عانى من أكثر من خوف، بدءا من خوف من الوباء، أزمة الدولار، إنهيار الليرة، غموض المستقبل، فضلا عن وباء فقدان المناعة الإقتصادية والمجتمعية والمعيشية”.

لكنه أضاف، انه “لا بدّ من القول بأنّ الأيام السوداء الطويلة التي عشناها في 2020، أظهرت خامة مؤسسة قوى الأمن الداخلي، التي استطاعت، رغم كل التحديات، أن تحافظ على نظافة الأداء في أوقات صعبة توقع البعض خلالها ضياع مفهوم الأمن. وبالتالي، كانت 2020 علامة فارقة في تاريخ مؤسستنا، ففيها حافظنا على كل التزاماتنا لجهة الإنجازات من جهة، والشفافية والمحاسبة من جهة أخرى، في وقت كان كثيرون يحلمون بإيقاعنا في فخ التجاذبات”.

وشكر عثمان عناصر مؤسسة قوى الأمن الداخلي، متعهداً بمتابعة “مسيرة الحق والقانون بغض النظر عن أصوات المغرضين الراغبين بانهيار أمن لبنان”.