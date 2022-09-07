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عجاقة: الدولار لا سقف له في ظلّ الجوّ والاحتكار السياسي

منذ 36 دقيقة
جاسم عجاقة

جاسم عجاقة

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لفت الخبير الاقتصادي جاسم عجاقة، إلى أنّ دولرة الاقتصاد لا تشكّل حلاً لمشكلة الرواتب والأجور في القطاعين العام والخاص، لافتاً إلى أن الإشكالية تكمن في كيفية سحب الكاش من المصرف فيما الدفع بالبطاقة مستحيل.

وأكّد عجاقة في حديث لـ”صوت كل لبنان”، أنّ الدولار لا سقف له في ظلّ الجوّ والاحتكار السياسي، والسبب الرئيس في القفزات الجنونيّة ليس انحسار الدولار السياحي وإنّما تضخّم الأسعار الاصطناعي الذي يفرضه التجار بعدما باشروا بالاستيراد تحسّباً لرفع الدولار الجمركي وهو ما رفع فاتورة الاستيراد في الأشهر السبعة الأولى من السنة الحاليّة إلى 10 مليار دولار.

وكشف عجاقة أنّ الاحتياطي الإلزامي في مصرف لبنان في نهاية تموز بلغ وفق الأرقام الرسمية 11.1 مليار دولار يتضمّن الاحتياطي الإلزامي وما تبقّى من حقوق السحب الخاصة.

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