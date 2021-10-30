عجاقة يحذر عبر "صوت بيروت انترناشونال" من تداعيات أزمة لبنان مع الخليج

قد يكون الشعب اللبناني هو الشاهد الوحيد والرئيسي على عمق العلاقات اللبنانية – السعودية، فمنذ اعلان دولة لبنان الكبير وإلى يومنا هذا، يمتد الدعم السعودي للشعب اللبناني، اما اليوم وعلى خلفية تصريحات وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي حول حرب اليمن، السعودية قررت سحب سفيرها من بيروت وطرد السفير اللبناني لديها، ووقف كل الواردات اللبنانية إليها مما يشكل ازمة حقيقة لا يعرف حجم تداعيتها وطناً وشعباً.

و بإتصال مع الخبير الاقتصادي البروفيسور جاسم عجاقة اكد لـ”صوت بيروت انترناشونال” هول هذه الخطوة و حجم خطورتها ان لم يتم حلّها عما قريب خاصة على الصعيد الاقتصادي، وشرح عجاقة ان التداعيات ستكون عبر مستويات عدة ابرزها موضوع الصادرات التي قيمت سنة ٢٠٢٠ بـ٢٢٠ مليون دولار ، وقال “هذا المبلغ بالتأكيد خسرناه”.

و تطرق عجاقة الى “الإجماع الذي يتأكد في كل يوم، وعند كل استحقاق، حول الدور السعودي الثابت رغم كل التطوّرات، وعلى استحالة نسي مواقف المملكة في كل مراحل السلم، كما في مراحل الحرب، وكذلك في مراحل الأزمات التي تعصف بلبنان منذ سنوات، ولا سيما الأزمة الأخطر التي يمرّ بها اليوم”.

و حذر عجاقة من استتباع القرار السعودي بقرارات مماثلة من الدول الخليجية ما سيشكل ازمة عميقة جداً يرافقها عاصفة اقتصادية وخسائر فادحة ابرزها موضوع الفيول من العراق الذي يستبدل مع فيول من شركة اماراتية ليناسب معايير المستخدم في شركة كهرباء لبنان عدا عن استجرار الكهرباء والغاز المصري عبر الاردن مما يشكل ازمة جدية في هذا السياق.

و ختم عجاقة مناشداً الدولة اللبنانية الاسراع في حل هذه الازمة لانها خطيرة جداً على لبنان.