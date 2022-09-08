عداد الإصابات بـ"كورونا" إلى انخفاض في لبنان... فكم بلغ؟

أعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي تسجيل “307 إصابات جديدة بفيروس كورونا رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 1212025، كما تم تسجيل حالة وفاة واحدة”.

في هذا المجال، قال النائب عبد الرحمن البزري في حديث تلفزيوني إنّ “علينا أن نحضّر أنفسنا لموجة “كورونا” جديدة مع موسم الأعياد والشتاء، لكن الخطر لم يعد داهماً”.

يذكر أنه قال رئيس المعهد الوطني لمكافحة الأمراض المعدية، أنتوني فاوتشي، سابقاً إنه من المحتمل أن يصبح تطعيم كوفيد، دوري وشبيه بتطعيم الإنفلونزا الموسمية.

وأكد فاوتشي، خلال إفادة للبيت الأبيض، أن مستقبل التعامل مع الفيروس قد يتطلب لقاحا سنويا ليضمن مناعة الناس من السلالة المنتشرة في ذلك الوقت، وذلك في حالة عدم ظهور سلالة مختلفة جذريا عن الموجودين حاليا.