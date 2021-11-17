عداد الإصابات بـ”كورونا” في لبنان يتخطى الـ1000

سجل عداد وزارة الصحة العامة اليوم الأربعاء ارتفاعاً جديداً بعدد الإصابات والوفيات جراء فيروس كورونا، وجاء في بيانها: 1106 إصابات جديدة و10 حالات وفاة.

وعادت أرقام الاصابات بفيروس كورونا إلى الارتفاع من جديد في لبنان، فالأسبوع الفائت ارتفعت الإصابات بشكل لافت ولامست الأعداد الألف إصابة يوميا ما أثار الخوف من ان يكون البلد على أبواب موجة ثالثة من الفيروس.

ولا يشغل عداد كورونا التصاعدي بال اللبنانيين فقط، فالقارة الأوروبية عادت لتتصدر المشهد الوبائي في العالم، مما دفع بعض الحكومات فيها إلى البحث في إعادة فرض إجراءات الإغلاق.

وفي هذا المجال، قال رئيس اللجنة الوطنية للقاح كورونا عبد الرحمن البزري إنه “منذ فترة لدينا نسبة معينة من الإصابات تتراوح ما بين الـ 500 والألف وهي تعتبر نسبة عالية”، وأشار إلى ان “لبنان يعيش مرحلة الانتقال المجتمعي وهي المرحلة الثالثة التي تعتبر عالية بعد نجاحنا في الماضي بالوصول إلى المرحلة الأولى”.

واعتبر البزري ان “عودة عداد كورونا للارتفاع مرده غياب الإجراءات الاحترازية وقرار بعض اللبنانيين عدم أخذ اللقاح والتفلت الحاصل حالياً، لأن بعض الملقحين اعتقدوا ان لديهم مناعة ولن يصابوا بالفيروس ما أدى إلى هذا العدد الكبير من الإصابات، بالإضافة إلى فتح المدارس وعودة العام الدراسي في ظل عدم التزام بعض المدارس بالإجراءات وعدم قدرة الإدارات الرسمية خصوصا على تطبيقها.”