عداد الإصابات بكورونا إلى تراجع إضافي

أعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي تسجيل “244 إصابة جديدة بفيروس كورونا رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 1212983، كما تم تسجيل حالة وفاة واحدة”.

وكانت وافقت لجنة الصحة النيابية على مشروع قانون اتفاقية مع البنك الدولي لتنفيذ مشروع تعزيز استجابة لبنان لجائحة كورونا.

واكد رئيس اللجنة النائب بلال عبدالله ان هذا القرض لتعزيز الواقع الاستشفائي في الازمة الكبيرة التي يعاني منها ونستطيع من خلاله رفع تغطية وزارة الصحة ولكن ليس بالقدر المطلوب”.

إلى ذلك، ومع بدء العامّ الدراسيّ الجديد في المدارس الخاصّة، لوحظ أنّ معظم التلامذة لا يضعون الكمامة، لا داخل الصفوف ولا في الملاعب والباصات المدرسيّة مع تخفيف إجراءات “كورونا” في البلاد منذ فترة، وتلقّي العديد من المواطنين للقاحات.

ولحظ تخوف بأنّ يعود الفيروس بموجة جديدة، وحتّى لو كانت خفيفة، وخصوصاً في فصليّ الخريف والشّتاء، بالتزامن مع توقّع ظهور متحوّرات أخرى، ما قد يطرح علامات إستفهام حول عدم التعميم على المدارس والطلاب والأساتذة بوضع الكمامات، وتطبيق التباعد الإجتماعيّ، للحؤول دون تجدّد الإصابات في صفوف التلامذة كما حصل في السّنة الماضيّة، حيث شهدت العديد من المدارس إقفالات بالجملة، نتيجة تسجيل الحالات، وبشكل خاصّ بعد الأعياد، والمناسبات الإجتماعيّة.