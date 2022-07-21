عداد الإصابات بكورونا يحلّق مجدداً في لبنان... إليكم التفاصيل

أعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي تسجيل “2546 إصابة جديدة بفيروس كورونا رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 1150424، كما تم تسجيل 3 حالات وفاة”.

وكان شدّد وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال فراس أبيض على ضرورة “إستكمال أخد جرعات لقاح كورونا، فمراكز اللقاح منتشرة في مختلف المناطق”.

وأضاف أنه لن يصار الى “إقفال البلد بسبب كورونا، والمسؤولية تقع على عاتق كلّ فرد، وطالما أنّ الوضع في المستشفيات تحت السيطرة فلن نلجأ الى خيار الإقفال، ولكنّ التوجه هو الى المزيد من التشدّد في الإجراءات الوقائية”.

وتابع قائلاً: “نتعامل مع متحوّر شديد وسريع الإنتقال وعلى من يُصاب أو من يشكّ في إصابته بكورونا أن يعزُل نفسه”.

كما أشار أبيض الى أنّه أصبح فحص جدري القرود موجوداً في لبنان، وقد حضّرنا وحدات خاصة في المستشفيات مختلفة عن وحدات كورونا للمرضى.