عدد المسافرين ارتفع 20%.. كيف توزّعت حركة المطار خلال أيلول؟

ارتفعت حركة مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت خلال أيلول المنصرم، وازداد عدد الركاب بنسبة 20 بالمئة عما كان عليه في أيلول العام الفائت 2022، لينهي الشهر التاسع من العام الجاري 2023 أيامه الثلاثين على ما مجموعه 779 ألفًا و456 راكبًا، رافعًا بذلك المجموع العام للركاب منذ مطلع العام وحتى نهاية شهر أيلول إلى خمسة ملايين و804 آلاف و503 ركاب، مقابل أربعة ملايين و838 ألفًا و182 راكبًا في نفس الفترة من العام الماضي 2022 أي بزيادة قاربت 20 بالمئة.

وتوزعت حركة المطار خلال أيلول 2023 على الشكل الآتي:

المسافرون:

ارتفع عدد الوافدين إلى لبنان خلال أيلول 2023 بنسبة 23 بالمئة، وسجل 342 ألفاً و824 راكباً، كذلك ارتفع عدد المغادرين بنسبة 18 بالمئة وبلغ 435 ألفاً و890 راكباً، في حين انخفض عدد ركاب الترانزيت بنسبة 8,73 بالمئة وسجل 742 راكباً، ليبلغ المجموع العام للمسافرين عبر المطار خلال أيلول الماضي 779 ألفاً و456 راكبًا (بزيادة 20,11 بالمئة).

حركة الطائرات:

ارتفع مجموع رحلات شركات الطيران الوطنية والعربية والأجنبية التي استخدمت المطار خلال شهر أيلول الفائت بنسبة 18,31 بالمئة وسجل 6007 رحلات، منها 3005 رحلات وصول إلى لبنان (بزيادة 18,44 بالمئة)، كما ارتفع عدد الرحلات الجوية المغادرة من لبنان بنسبة 18,18 بالمئة وسجل 3002 رحلة.