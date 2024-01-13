عدد النازحين جنوباً يواصل ارتفاعه بسبب القصف.. إليكم آخر الإحصائيات

أصدرت وحدة إدارة الكوارث في اتحاد بلديات قضاء صور بيانا عن عدد النازحين المسجلين في غرفة العمليات التابعة للوحدة، بحيث تجاوز العدد ٢٣ الف نازح، وتعمل الوحدة مع الجهات الرسمية والمنظمات الدولية على تأمين احتياجاتهم وفق الإمكانيات والتمويل المتوفر لديهم.

وأشاد البيان بما قام به مجلس الجنوب على صعيد مواكبة ازمة النازحين وتأمين الحصص الغذائية لكافة العائلات النازحة للمرة الثانية منذ بداية الحرب إضافة الى تأمين الفرش وحليب الأطفال ومستلزمات النظافة بشكل دائم.

وأشار الى ان ارتفاع عدد النازحين جاء بعدما وسع العدو الاسرائيلي من رقعة اعتداءاته على القرى الجنوبية وهذا يرتب على الجميع تحمل المسؤولية تجاه المواطنين والتخفيف من معاناتهم والحفاظ على كرامتهم.