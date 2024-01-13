السبت 1 رجب 1445 ﻫ - 13 يناير 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

عدد النازحين جنوباً يواصل ارتفاعه بسبب القصف.. إليكم آخر الإحصائيات

منذ 5 دقائق
من الحدود اللبنانية الجنوبية

من الحدود اللبنانية الجنوبية

A A A
طباعة المقال

أصدرت وحدة إدارة الكوارث في اتحاد بلديات قضاء صور بيانا عن عدد النازحين المسجلين في غرفة العمليات التابعة للوحدة، بحيث تجاوز العدد ٢٣ الف نازح، وتعمل الوحدة مع الجهات الرسمية والمنظمات الدولية على تأمين احتياجاتهم وفق الإمكانيات والتمويل المتوفر لديهم.

وأشاد البيان بما قام به مجلس الجنوب على صعيد مواكبة ازمة النازحين وتأمين الحصص الغذائية لكافة العائلات النازحة للمرة الثانية منذ بداية الحرب إضافة الى تأمين الفرش وحليب الأطفال ومستلزمات النظافة بشكل دائم.

وأشار الى ان ارتفاع عدد النازحين جاء بعدما وسع العدو الاسرائيلي من رقعة اعتداءاته على القرى الجنوبية وهذا يرتب على الجميع تحمل المسؤولية تجاه المواطنين والتخفيف من معاناتهم والحفاظ على كرامتهم.

    المزيد من أخبار لبنان

    عناصر الدفاع المدني ينقذون مواطنين عالقين بسبب غزارة الأمطار
    بالصور.. الدفاع المدني يكشف حصيلة عملياته خلال العاصفة الشتوية
    قصف إسرائيلي على جنوب لبنان
    الجيش الإسرائيلي يشن هجوما عنيفاً على مراكز حزب الله
    وزير الأشغال علي حمية
    الوزير حمية ينشر فيديو صادم ويتساءل.. "من المسؤول"؟

    الأكثر قراءة

    الأشرفية
    إطلاق نار وسقوط قتيل وجريح.. جريمة مروّعة تهزّ الأشرفية!
    وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير
    غزة تحت النار
    "ولعت" بين وزيري الدفاع والأمن القومي الإسرائيليين
    مقاتلات أمريكية
    أمريكا وبريطانيا تبدآن الضربات العسكرية على الحوثيين في اليمن