عدسة "صوت بيروت انترناشونال" ترصد حريق سوق الأحد في طرابلس

واكب مراسل “صوت بيروت انترناشونال” الحريق الذي شبّ في سوق الأحد في طرابلس، حيث أتت النيران على عدد من المحال والبسطات.

إذ أظهرت المشاهد الأضرار الكبيرة التي طالت المحال في السوق، بينما أشار أحد الشهود العيان إلى أنّ الحريق ليس مفتعلًا، موضحًا لـ “صوت بيروت انترناشونال” أنّه نتيجة قضاء وقدر حيث ترك أحد الأشخاص النار مشتعلة داخل إحدى الخيم، مما أدى إلى امتداد النيران إلى الخيم المجاورة.

إلى ذلك، يواصل الدفاع المدني عملية إخماد الحريق، فيما يتفقد أصحاب البسطات الأضرار والخسائر التي لحقت ببضاعتهم نتيجة هذه الكارثة.