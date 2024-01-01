عدوان إسرائيليّ صباحيّ على جنوب لبنان.. وصفارات الإنذار تُدوّي في الجليل

استأنف جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على جنوب لبنان منذ ساعات الصباح الأولى، في وقت أفادت وسائل إعلام إسرائيلية عن إطلاق صفارات الإنذار في مستوطنتي “جورين” و”عفدون” في الجليل الغربي.

جاء ذلك فيما طال القصف المدفعي المعادي بلدات حدوديّة عدة، فيما جاب الطيران الاستطلاعي المعادي سماءها منذ ليل أمس.

فقد تعرضت بلدة مارون الراس منذ التاسعة والنصف من صباح اليوم، إلى قصف مدفعي معاد، مصدره مرابض العدو داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة. وفيما استهدفت طائرة مسيّرة منزلًا خاليًا في البلدة، طال قصفٌ مدفعي أطراف بلدة مجدل زون وبنت جبيل.

كذلك استهدف القصف المدفعي المعادي أطراف الجبين في القطاع الغربي.

يأتي ذلك فيما حلق الطيران الاستطلاعي المعادي طيلة الليل الفائت وحتى صباح اليوم، فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط وصولًا حتى الساحل البحري وفوق مدينة صور. كذلك حلّق على علو مرتفع، فوق مدينة الهرمل وقرى القضاء.

وكان الطيران التجسسي الاسرائيلي حلّق بكثافة فوق البلدات الجنوبية، حيث نفذ طلعات استكشافية على علو متوسط فوق قرى وبلدات قضاء حاصبيا.

هذا وقصف جيش العدو الإسرائيلي قرابة العاشرة ليلًا محيط بلدتي طيرحرفا والجبين، فيما أغار الطيران الحربي المعادي قرابة الواحدة بعد منتصف الليل على أطراف بلدتي الضهيرة والجبين، من دون وقوع إصابات بشرية.

كذلك أطلق العدو الإسرائيلي القنابل المضيئة فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الأزرق من الناقورة صعودًا حتى بلدات رامية، القوزح، دبل، عين إبل وعيتا الشعب.