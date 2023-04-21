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عدوان: التضامن الوطنيّ هو السبيل الوحيد لمواجهة التحديات

منذ 46 دقيقة
جورج عدوان

جورج عدوان

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هنأ النائب جورج عدوان، اللبنانيين عمومًا، والمسلمين خصوصًا، بحلول عيد الفطر، متمنيًا “أن يكون محطة، لاستعادة لبنان عافيته ودوره الريادي في الشرق الأوسط، ويتمكن من الخروج من نفق الأزمات المتفاقمة، إلى حالة الاستقرار والطمأنينة والسلام والمحبة، وأولها انتخاب رئيس للجمهورية، حامي الدستور والبلاد، ورمز وحدة الوطن ومؤسساته”.

وأكد أن “التلاحم والتضامن الوطني، بين مختلف اللبنانيين، والعائلات الروحية، هو السبيل الوحيد لمواجهة التحديات والتغلب على الصعاب”.

وختم عدوان، بالتشديد على أنه “طالما الجبل والمصالحة بخير، فلبنان بألف بخير، وسنبقى نعمل لحماية وتعزيز هذه المصالحة وتطويرها، انطلاقًا من حرصنا في المحافظة على وحدتنا الوطنية وعيشنا المشترك، الذي هو رسالة لبنان وميزته وتطوره”.

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