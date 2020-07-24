عدوان: المشكلة ليست دستورية انما بذهنية استتباع الدولة

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أكد رئيس لجنة الإدارة والعدل وعضو تكتل الجمهورية القوية النائب جورج عدوان أن “المشكلة ليست دستورية انما بذهنية استتباع الدولة”.

وأضاف، “علينا فتح الأمل مجدداً امام شبابنا وعقلية استتباع الدولة اوصلتنا إلى هنا ولا نستطيع الخروج من النفق من دون آلية”.

ولفت عدوان إلى أن “قضية قانون آلية التعيينات في أولها ولن ننتهي قبل إقرار الآلية”.

وأشار إلى أننا “أخذنا بعين الاعتبار ملاحظات المجلس الدستوري ونحضّر لقانون يأخذها بعين الاعتبار، وتواصلنا مع الكتل النيابية وأكثريتها متجاوبة”.