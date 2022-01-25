عدوان: الوطن لا يقوم إلا بكل مجموعاته وأبنائه

عقدت لجنة الادارة والعدل، جلسة اليوم، برئاسة النائب جورج عدوان وحضور الاعضاء النواب.

اثر الجلسة قال عدوان: “درسنا اليوم في لجنة الإدارة والعدل إلزامية تدريس المعلوماتية في المناهج الطلابية في الصفوف التي تجعلهم يكونوا حاضرين حتى يصلوا إلى الجامعات ويكون لديهم إلمام ومعرفة بهذه المادة، فكلنا نعرف أهمية هذه المادة وكلنا نعرف كيف أن التطور العلمي اليوم يلزم التلامذة في أن يكونوا على معرفة بها”.

اضاف: “بعض المدارس علمت هذه المادة، واليوم مشروع واقتراح القانون هو لإلزامية تعليم هذه المادة، بحيث أن التلميذ يصل إلى المرحلة الجامعية، وتكون لديه كل المعرفة وكل العلم حتى سواء أراد التخصص فيها أو أن يدرس اختصاصات أخرى، يكون على اطلاع وعلم. أيضا تكمن أهمية هذا الموضوع في أن يحضر الطلاب لفرص عمل مختلفة، لأننا نعلم جميعا أن الشخص الذي يمتلك هذه المعرفة بإمكانه أن يعمل عن بعد في لبنان أو في وظائف خارج بلدنا، وبذلك نزيد فرص العمل ونحضر أجيالا تمتلك القدرات العلمية حتى يكون باستطاعتها مواكبة التطورات كما هي”.

وتابع: “الموضوع الثاني الذي درسته اللجنة يتعلق بالتعديلات على قانون تنظيم القانون الدرزي، بحيث أننا زدنا في الملاك قضاة بحاجة لهم في المناطق الدرزية في منطقة الجبل، في الشوف وعاليه، وتم إقرار مشروع القانون المتعلق بذلك. وأيضا جرى بحث مواضيع أخرى تتعلق بالصحة، وبأمور حياتية وسيستكمل البحث فيها في الأسابيع المقبلة حتى نخرج بقرار يتعلق بها”.

وردا على سؤال حول موقف القوات اللبنانية من إعلان الرئيس سعد الحريري تعليق عمله السياسي، قال عدوان: “إن تكتل الجمهورية القوية سيجتمع في اليومين المقبلين وسيصدر موقف عن التكتل بهذا الموضوع. فهذا موضوع له أهمية وطنية كبيرة، ولا بد من التعاطي معه بعمق وجدية، ففي كل الأحوال نحن حين يشعر أي مكون بأن هناك مشكلة في التعاطي بالعام، يجب على الجميع أن يتوقف عند هذه المشكلة ويدرسها ويرى كيف يمكن أن يتعاطى معها”.

اضاف: “في النهاية هذا وطن لا يمكن أن يقوم إلا بكل مجموعاته وأبنائه وقواه حتى يقف على رجليه، ولا يمكن أن نعتبر أن أي أمر يحدث بهذا الحجم كأنه حادث ليست له أهمية، سيتم درسه بأبعاده وبعمقه وتداعياته ومعناه أيضا. وهو ما ينسحب أيضا على موقفنا حول المبادرة الكويتية، التي ترتدي أهمية كبرى بالنسبة للبنان، وهذا موضوع يأتي في ظروف مرتبطة ببعضها. فاليوم وطننا يعاني من وضع معين يعلمه جيدا كل اللبنانيين، ووطننا يعاني من مشكلة مع المجتمع العربي والمجتمع الدولي، وغدا من هذا المنبر سيكون لنا موقف حول المبادرة الكويتية والفرصة المفتوحة اليوم أمام اللبنانيين والسلطات اللبنانية”.