عدوان: بعد اليوم لن تمرّ الصفقات

عقد رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان مؤتمراً صحافياً من المجلس النيابي كشف فيه أنه وبعدما وعدت لجنة الإدارة والعدل بأن تكون لها جلسة اليوم تدعي إليها وزير الأشغال وهيئة الشراء وديوان المحاسبة وكل المعنيين لبحث موضوع تلزيم الـTerminal 2 في مطار بيروت الدولي والخروج بعدها بموقف واضح، وجهت اللجان النيابية المشتركة دعوة لعقد جلسة في اليوم نفسه، وبالتالي تأجّلت دعوتنا ليوم الثلاثاء القادم لاتخاذ موقف من هذا الموضوع.

وأضاف عدوان أنه في الأثناء أعلنت لجنة الأشغال عقد جلسة هذا الخميس ووجهت دعوة لنا لحضور الجلسة وللأشخاص الذين كانت تريد لجنة الإدارة والعدل دعوتهم لبحث موضوع المطار.

وتابع عدوان كاشفاً عن جملة إجراءات حصلت في الأثناء، ومنها توجيه رئيس الحكومة كتاباً لوزير الأشغال يطلب فيه تعليق تلزيم الـTerminal 2 في مطار بيروت حتى يصدر تقرير ديوان المحاسبة. كما أن وزير الأشغال لم يعط الإذن ببدء الأعمال بانتظار تقرير الديوان أيضاً، فيما وجّه رئيس ديوان المحاسبة كتاباً لوزير الأشغال مع سلسلة أسئلة حول العقد… ومنها أي قانون يطبق عليه؟ ما موقعه من قانون الشراء العام؟ وكل الأسئلة التي تتبادر إلى الأذهان.

وأردف عدوان: العقد معلّق ولا إذن ببدء العمل به، وسط ترقب من قبل كل اللبنانيين لرأي ديوان المحاسبة، ورأي هيئة الشراء، فيما ستعمل لجنة الإدارة والعدل في هذا الوقت على دراسة وتحضير كل الدراسات القانونية حتى يكون لديها موقف قانوني حول القوانين التي تطبق على هذا العقد وكيف تطبق، وإن كان هذا العقد سليما أو لا، أو ما هي المداخيل التي يؤمنها للدولة، وهل يمكن عمل عقد بالتراضي أو يتطلب الذهاب نحو هيئة الشراء العام، وهل هذا العقد كلفته واقعية؟ والثلاثاء المقبل ستخرج اللجنة بموقف واضح على ضوء تقرير ديوان المحاسبة وتقرير هيئة الشراء.

وختم عدوان بالقول: يجب أن يكون اللبنانيون مطمئنين بأنه بعد اليوم لن تمرر صفقات، وكل ملف سيتم درسه بكل الطرق القانونية وبكل موضوعية، ونحن بعد درس كل الجوانب القانونية واستجماع ملف تلزيم الـTerminal 2 في المطار سنقول للناس القصة كاملة، وحينها يمكن أن نميز الخيط الأبيض من الأسود… وموعدنا سيكون الثلاثاء القادم.