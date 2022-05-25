عدوان: خطّة التعافي لن تمر

أكّد نائب رئيس حزب “القوات اللبنانية”، النائب جورج عدوان أنّ “خطّة التعافي التي أقرّتها حكومة ميقاتي لن تمرّ”، لأنها تخالف الدستور بضرب الملكية الخاصة للمودعين وتضرب هوية لبنان الاقتصادية ولا تحدّد المسؤوليات بشكل تتحمل الدولة مسؤوليتها”.

واعتبر في حديث لـ “mtv” أن “المهم ليس إرضاء صندوق النقد بل تحقيق النمو”.

وقال: “نحن بحاجة الى حكومة جديدة تضع خطة تعافٍ جديدة وهذا لا يعني أن الحكومة الحالية ستعود كما هي لأنها تمثل المنظومة”.

وأضاف: “الأكثرية البرلمانية الجديدة من المستحيل أن تُعيد الحكومة نفسها”.

وأقرّت الحكومة، الجمعة 20 أيار، خطة للتعافي الإقتصادي مع تحفظ عدد من الوزراء عليها، وتتضمن استراتيجية النهوض بالقطاع المالي، خلال جلسة في القصر الجمهوري.

وكانت الجلسة الأخيرة للحكومة قبل تحولها إلى حكومة تصريف أعمال مع انتهاء ولاية مجلس النواب الحالي، وتسلم المجلس المنتخب مهامه التشريعية.