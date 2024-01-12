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عدوان: ردّ القوانين في ظل الشغور الرئاسي مخالف للدستور.. ولن يمرّ

منذ 5 دقائق
جورج عدوان

جورج عدوان

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أشار النائب جورج عدوان إلى أنّ “الصلاحية المعطاة لرئيس الجمهورية في ردّ القوانين إلى مجلس النواب لإعادة النظر فيها، عملًا بالمادة ٥٧ من الدستور تنبثق عن منطوق “اليمين” الذي يقسم عليه بالسهر على أحكام الدستور بصفته التحكيمية المولجة به بموجب المادة ٤٩ كحارس للدستور “يسهر على احترام الدستور”.

أضاف: “وهذه الصلاحية لصيقة برئيس الجمهورية، كما أكد قرار المجلس الدستوري رقم ٢٠٠١/٤ حرفيًا “أي الصلاحية المنفردة المحفوظة لرئيس الجمهورية”. وبالتالي لا صلاحية لرئيس مجلس الوزراء ولا لمجلس الوزراء برد القوانين، كما وأن رئيس مجلس الوزراء ملزم بنشر القوانين”.

تابع: “لذلك فإن رد القوانين في ظل الشغور الرئاسي مخالف للدستور وتعدٍ صارخ ومرفوض على صلاحيات رئيس الجمهورية.. ولن يمر”.

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