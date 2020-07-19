عدوان: “سد بسري مرفوض ما رح يكفي وما رح نخلي يكفي”

اعتبر نائب رئيس حزب القوات اللبنانية النائب جورج عدوان أنه علينا ان نضع حداً للتجاوزات ونحن هنا اليوم ومعنا جميع ممثلي البلدات المعنية في سد بسري لنقول للممولين له “هذا السد مرفوض ما رح يكفي وما رح نخلي يكفي”.

وقال من أمام مرج بسري: “المياه التي يريدون تأمينها لبيروت آتية من الفرعون ورئيس مصلحة الليطاني اكد ان البحيرة ملوثة بشكل لا يمكن إصلاحه قبل 7 سنوات”.

وأضاف: “جربتم السدود وكلفت نحو المليار دولار، فهل نجحت سياسة السدود؟ لكل السدود مشاكل كبيرة ومن المعروف ان المياه الجوفية في لبنان تشكل 3 مليار متر مكعب تحت الأرض كان من الممكن الاستفادة منها بدلاً من دفع المال لكنكم لا تريدون وصول المياه الى الناس إنما تريدون وصول الأموال ال جيوبكم”.