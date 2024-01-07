عدوان صباحيّ على قرى حدوديّة.. وتحذيرات لأهالي جنوب لبنان!

على وقع تصاعد العدوان الإسرائيلي على جنوب لبنان أمس، استفاقت القرى الحدوديّة اليوم الأحد، على قصف معادٍ طال مناطق عدة.

فقد سقطت 3 قذائف على وادي الجمل و3 قذائف على تلة الرويسة وقذيفتين على خراج حولا من جهة العباد.

كما تعرضت أطراف بلدتي عيترون ويارون صباح اليوم، إلى قصف مدفعي متقطع، مصدره مرابض العدو الإسرائيلي داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة.

يأتي ذلك بعدما صعّد جيش الاحتلال الإسرائيلي بعيد مساء أمس من تعدياته الإجرامية على القرى الجنوبية في القطاعين الغربي والأوسط، فأغار الطيران الحربي على أطراف بلدتي المعلية والقليلة، وقصفت مدفعيته الثقيلة أطراف عدد من البلدات في القطاع الغربي وجبل اللبونة وجبل العلام.

وكان الطيران الاستطلاعي المعادي، حلّق طيلة الليل الفائت وحتى صباح اليوم، فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط وصولًا حتى مشارف مدينة صور، كما استمر الجيش الإسرائيلي بإطلاق القنابل المضيئة فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الأزرق.

يذكر أن الجمعيات الإسعافية والدفاع المدني أصدروا بيانات متتالية، وجالت سيارات على القرى والأحياء السكانية، تحذر الأهالي والمدنيين عبر مكبرات الصوت من الاقتراب السريع من أماكن القصف المعادي، تخوفًا من تكرار الغارات في المكان نفسه، وترك العمل الإنقاذي لأصحاب الاختصاص من الدفاع المدني.