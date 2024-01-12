عدوان صباحيّ يطال محيط مستشفى واحتراق منزل.. كيف تبدو الجبهة الجنوبيّة؟

الحدود اللبنانية الجنوبية (أ ب)

استأنف جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه صباح اليوم الجمعة، على مناطق وقرى حدوديّة في جنوب لبنان، حيث تعرضت تلة حمامص قبل ظهر اليوم لقصف مدفعي إسرائيلي.

كما تعرضت بلدة الضهيرة وخراج بلدة طيرحرفا لقصف مدفعي، طال أيضًا بلدتا ميس الجبل وحولا.

كذلك استهدف جيش العدو منطقة الطراش جنوب – غرب ميس الجبل بالقصف المدفعي، ما أدى إلى احتراق منزل كان استهدف سابقًا واستهدف مجددًا اليوم.

فيما أطلق جيش العدو قذائف مدفعيته على منطقة الشنديبة قرب مستشفى ميس الجبل الحكومي شمال البلدة.

وكان الهدوء الحذر خيم طوال الليل الفائت على الحدود مع فلسطين المحتلة. وحلق الطيران الإسرائيلي الاستطلاعي ليلًا وحتى صباح اليوم فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط وصولًا إلى مشارف مدينة صور.

كما أطلق جيش العدو القنابل المضيئة فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الأزرق، بالإضافة إلى القنابل الحارقة على الأحراج المتاخمة في اللبونة والعلام.