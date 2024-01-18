عدوان: لانتخاب رئيس قادر على استرداد قرار الدولة

أكد عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب جورج عدوان، أنّ “مواصفات ومعايير الرئيس بالنسبة للقوات ثابتة، أما اسمه فقد يتبدل على الصعيد السياسي”.

واعتبر في حديث “الجديد”، أنّه “من الضروري الذهاب لتنفيذ القرارات الدولية واستعادة قرار السلم والحرب كدولة لبنانية، وبالتالي ضرورة وصول رئيس جمهورية قادر على استرداد قرار الدولة وقادر على لعب دوره في الموضوع الاقتصادي”.

وردًا على السؤال عن وجود تواصل مع الرئيس بري حاليًا، فأجاب عدوان أن “لا اتصالات حاليًا بين القوات وبري”.

وتابع أن “دور قائد الجيش في ظل هذه الظروف هو “الجيش” والحفاظ على الأمن والاستقرار”.

من جهة أخرى، شدد عدوان على ضرورة “السعي لإيجاد حل لأزمة المودعين”.