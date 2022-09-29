عدوان: لا تعنينا أي مبادرة تُقدّم مرشحاً للرئاسة نصف إصلاحي

أعلن نائب رئيس حزب القوات اللبنانية النائب جورج عدوان أن النائب ميشال معوّض نال تأييداً كبيراً وسط المعارضين وهذا كان أحد شروطنا بأن ينال الاسم المرشح تأييداً وشرطنا الثاني أن يكون المرشح له مواقف سيادية وإصلاحية.

وقال عدوان في حديث تلفزيوني: “لا تعنينا أي مبادرة تُقدّم مرشحاً للرئاسة نصف إصلاحي ونصف سيادي ونحن نريد رئيس موقف في وجه كل من يريد التعدي على الدولة اللبنانية”.

وأضاف: “ما تبيّن اليوم أنّ الخلاف كبير في صفوف الممانعة ونسير باسم ميشال معوَض حتى تتبلور المرحلة الثانية”.

وأشار إلى أن الاجتماعات بين “القوات” و”الكتائب” بدأت منذ شهر ونصف وأثمرت والعلاقة مع “الاشتراكي” لم تنقطع وعقدت جلسة مع النائب تيمور جنبلاط دامت قرابة 4 ساعات تطرقنا خلالها إلى مواضيع متعدّدة وقرار ترشيح معوّض داخلي صرف.

وتابع: “قائد الجيش يتمتع بالمناقبية ونجح بقيادة الجيش وموقف “القوات” من العماد جوزف عون لم يتغيّر ونعتبره مؤهلاً وناجحاً في منصبه”.

ورأى أنني لا أعتقد أنّ باسيل قد يقدّم تنازلات للولايات المتحدة ويسير بميشال معوّض و”حزب الله” يسعى لتشكيل حكومة وكل المؤشرات تدل أنّ الحكومة ستُشكّل وما يحصل هو شد حبال لتحسين المكاسب فيها.