عدوان للمسؤولين: تحضروا للمساءلة والمحاكمة

غرّد رئيس لجنة الادارة والعدل النائب جورج عدوان عبر “تويتر”: ”المسؤولون غير المسؤولين، وبعد تفقير وإذلال الناس والتخلي عن اتخاذ القرارات الصائبة في وقتها: يدعمون التهريب والاحتكار والتجار والكارتيلات، وينهبون المودعين بالسطو على ودائعهم من الاحتياطي الإلزامي. تخالفون الدستور والقانون وتتعدون على حق الملكية الخاصة: تحضروا للمساءلة والمحاكمة”.
أيام صعبة للغاية يعيشها لبنان، يئن فيها الشعب تحت وطأة أزمة اقتصادية هي الأسوأ في تاريخه، حيث تتزامن مع انسداد سياسي تسبب في عدم تشكيل حكومة مستقرة حتى اليوم، ما يعرقل الكثير من الخدمات المقدمة للمواطنين ويدفع بالبلاد إلى شفير الانهيار التام.