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عدوان للمسؤولين: تحضروا للمساءلة والمحاكمة

26 - يونيو - 2021
جورج عدوان

جورج عدوان

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غرّد رئيس لجنة الادارة والعدل النائب جورج عدوان عبر “تويتر”: ‏‏”المسؤولون غير المسؤولين، وبعد تفقير وإذلال الناس والتخلي عن ‏اتخاذ القرارات الصائبة في وقتها: يدعمون التهريب والاحتكار ‏والتجار والكارتيلات، وينهبون المودعين بالسطو على ودائعهم من ‏الاحتياطي الإلزامي. تخالفون الدستور والقانون وتتعدون على حق ‏الملكية الخاصة: تحضروا للمساءلة والمحاكمة”.‏

أيام صعبة للغاية يعيشها لبنان، يئن فيها الشعب تحت وطأة أزمة ‏اقتصادية هي الأسوأ في تاريخه، حيث تتزامن مع انسداد سياسي ‏تسبب في عدم تشكيل حكومة مستقرة حتى اليوم، ما يعرقل الكثير من ‏الخدمات المقدمة للمواطنين ويدفع بالبلاد إلى شفير الانهيار التام.‏

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