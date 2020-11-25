عدوان: ما يطرح لا يتعلق بتغيير قانون الانتخاب بل تغيير النظام السياسي في لبنان

أكّد النائب جورج عدوان أن موقف تكتل جمهورية قوية واضح بالنسبة لموضوع قانون الانتخاب معتبراً أن ما تحقق اليوم أنه هناك قانون سارٍ باتفاق النواب، وأي رهان على تأجيل الانتخابات ساقط لأن هناك قانون سارٍ ويمكن أن تحصل الانتخابات على أساسه.

ورأى بعد جلسة اللجان النيابية المشتركة أن ما يطرح لا يتعلق بتغيير قانون الانتخاب بل تغيير النظام السياسي في لبنان، لافتاً الى أن توقيت طرح تغيير في النظام السياسي ليس سليماً، وعند طرح هذا الموضوع يجب الانتباه إلى أننا بلد تعددي وفيه مكونات علينا احترام وجودها وصحة تمثيلها.

وقال: أي قانون انتخابي أو أي طرح يجب أن يؤمن صحة وفعالية التمثيل، ونحن نعتبر أن القانون الموجود والذي استمر العمل عليه لسنوات عدة هو أول قانون منذ 30 سنة يقترب من صحة وفعالية التمثيل

وأكد عدم الاستعداد “أن نغير بصحة وفعالية التمثيل، لأن هذا الحق يرتبط بالتركيبة اللبنانية وتعدديتها”