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عدوان: نحن مع تحديد من يجب أن يستفيد من الدعم وذلك بواسطة البنك الدولي

منذ 10 دقائق
آخر تحديث: 5 - ديسمبر - 2020 10:36 مساءً
جورج عدوان

جورج عدوان

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كشف النائب جورج عدوان أنه “إذا لم توافق شركة التدقيق على الاستمرار بمهمتها، فسيبدأ البحث عن شركة أخرى للقيام بالتدقيق الذي سيتوسع ليشمل الإدارات كلها. فالتدقيق الجنائي مع ألفاريز سيبدأ بمصرف لبنان ويذهب ليشمل كل الوزارات والصناديق والهئيات والمجالس”.

وقال في حديث لقناة الـ MTV: “بما يتعلق بملف رفع الدعم، علينا أن نحافظ على الإحتياط الإلزامي في مصرف لبنان، والأكثرية تعارض أن نمس بهذا الاحتياط لأنه سيستعمل في كل العملية المصرفية، ولهيكلة الوضع المصرفي. نحن مع توجه أن يتحول الدعم من دعم السلع إلى دعم العائلات الأكثر فقرا، مع تحديد من يجب أن يستفيد من هذا الدعم، وذلك بواسطة البنك الدولي”.

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