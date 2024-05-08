عدوان يطالب بتوضيح شروط الهبة الأوروبية قبل 15 مايو

طالب النائب جورج عدوان، اليوم الأربعاء، بتوضيح شروط الهبة الأوروبية قبل 15 مايو

وكتب النائب جورج عدوان على منصة” اكس”: “انطلاقاً من دورنا كسلطة رقابية وممثلة للشعب اللبناني، نطالب الحكومة بتزويد النواب قبل الجلسة النيابية المزمع عقدها في ١٥ أيار بشروط الهبة الأوروبية لمعرفة كامل تفاصيلها وكيفية التصرف بها.

كما نطالبها بطرح التدابير التنفيذية مقرونة برزنامة زمنية لإعادة السوريين إلى بلدهم”.

وكان دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري باستجابة سريعة لتمني رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي إلى جلسة نيابية عامة لمناقشة موضوع النازحين، فقد تقرر تحديد الخامس عشر من الشهر الحالي موعداً للجلسة، لمناقشة الموقف من الهبة الأوروبية بقيمة مليار يورو، التي عدّها بعض الكتل النيابية بمثابة رشوة لإبقاء النازحين السوريين في لبنان.

ويحاول ميقاتي البحث عن غطاء سياسي بعد الهجمة الشرسة التي تعرض لها، والاتهامات التي طالته بـ«التواطؤ» مع المجتمع الدولي، وهو كما سبق أن قال يسعى من خلال جلسة مجلس النواب لـ«وقف الاستغلال السياسي الرخيص الحاصل في البلد في هذا الملف، على حساب المصلحة العامة».

ويبدو أن القسم الأكبر من الكتل النيابية يتجه للمشاركة في هذه الجلسة. بما فيها القسم الأكبر من قوى المعارضة التي قاطعت معظم الجلسات التشريعية التي سبق لبري أن دعا إليها بعد شغور سدة رئاسة الجمهورية، لاعتبارها أنه لا يجوز التشريع في غياب رئيس البلاد، وأن مهمة البرلمان يجب أن تقتصر على انتخاب رئيس. وتبرر هذه القوى مشاركتها في هذه الجلسة بأنها ستكون جلسة مناقشة، لا جلسة تلحظ عملاً تشريعياً.

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