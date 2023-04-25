عدوان يكشف عن "بدعة جديدة" للحكومة

اعتبر النائب جورج عدوان عبر حسابه على “تويتر”، أنّ “قرار مجلس الوزراء الرقم 22 تاريخ 18 نيسان، الهادف إلى تغطية مخالفات مصرف لبنان الدستورية والقانونية بإعطائه موافقة ضمنية ومتأخرة عن تعاميمه وعن منصة صيرفة، يتجاوز الدستور والقانون ولا مفاعيل دستورية وقانونية له، ولا لما ارتُكب في حق المودعين والودائع، وهو قرار سيكون عرضة للطعن”.

عدوان أضاف: “محاولة تغطية مخالفات دستورية وقانونية بمفعول رجعي بقرار من مجلس الوزراء، هو بدعة جديدة من إبداعات حكومة تصريف الأعمال”.

قرار مجلس الوزراء رقم 22 تاريخ 18 نيسان، الهادف إلى تغطية مخالفات مصرف لبنان الدستورية والقانونية بإعطائه موافقة ضمنية ومتأخرة عن تعاميمه وعن منصة صيرفة، يتجاوز الدستور والقانون ولا مفاعيل دستورية وقانونية له، ولا لما ارتُكب بحق المودعين والودائع… وهو قرار سيكون عرضة للطعن. 1/2 — Georges Adwan Official (@GeorgesAdwan) April 25, 2023