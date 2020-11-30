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عدّاد كورونا يسجل 1000 إصابة جديدة.. و14 حالة وفاة

منذ 10 دقائق
آخر تحديث: 30 - نوفمبر - 2020 6:53 مساءً
تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا في عدة مناطق لبنانية

تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا في عدة مناطق لبنانية

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أعلنت ​وزارة الصحة العامة​ تسجيل 1000 إصابة جديدة ب​فيروس كورونا​ المستجد “​كوفيد 19​” منهم 990 حالة تعود لمحليين و10 لوافدبن، توازياً مع تسجيل 14 حالة وفاة خلال الساعات الـ 24 الأخيرة.

ولفتت الوزارة، في تقريرها اليومي حول مستجدات “كوفيد 19″، إلى أن عدد الإصابات الإجمال ارتفع في البلاد إلى 127903 حالة، في وقت وصل عدد ​ضحايا​ الوباء الإجمالي إلى 1018 حالة وفاة.

كما أوضحت أن هناك 952 حالة استشفاء، 354 حالة في العناية المركزة، بينما هناك 136 حالة على أجهزة ​التنفس​ الإصطناعي.

تجدر الإشارة الى أن عدد الفحوص المخبرية بلغ 5205.

 

 

كورونا لبنان

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