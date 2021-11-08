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عراجي: أدوية الامراض المزمنة يجب ان تبقى مدعومة

8 - نوفمبر - 2021
عاصم عراجي

عاصم عراجي

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اشار رئيس لجنة الصحة النيابية عاصم عراجي الى ان المستلزمات الصحية يجب ان يوضع حد لها وعندما تصدر آلية تسعيرها على التفتيش ان يقوم بعملية المراقبة واخذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين الذين قاموا بتخزينها، لافتا الى ان انهيار الليرة هو الذي جعل المريض ضحية.

وتابع في حديث إذاعي: “باجتماعنا غدا سندرس رفع تعرفات المستشفيات وادوية الامراض المزمنة والمستعصية يجب ان تبقى مدعومة”.

في المقابل، أكد نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة في لبنان سليمان هارون أن المواطن يعاني فهو لا يستطيع الدخول الى المستشفيات لأنه يتم الطلب منه مبالغ كبيرة لا يمكن تأمينها وقد وصلنا الى سيناريو أصعب من الذي كنا قد حذرنا منه و”الخير لقدام”.

وقال هارون في حديث إذاعي إن رفع الدعم عن أدوية الامراض المزمنة سيكون له تداعيات كبيرة.

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