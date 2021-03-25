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عراجي: الإصابات بكورونا سترتفع بالأسابيع المقبلة

منذ 34 دقيقة
النائب عاصم عراجي

النائب عاصم عراجي

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غرد النائب عاصم عراجي على حسابه عبر تويتر بالقول: “التوقعات تدل ان الإصابات بكورونا سترتفع بالأسابيع المقبلة الى معدل ستنهك القطاع الصحي المنهك اصلآ، القدرة الاستيعابية للمستشفيات والتقديمات الطبية والتمريضية ستكون امام امتحان صعب”.

ورأى عراجي أن “الالتزام وتطبيق التدابير الوقائية هو المدخل للحفاظ على الأهل والأحباء. لا لتحويل أعيادنا الى أحزان”.

    المصدر :
  • صوت بيروت إنترناشونال

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