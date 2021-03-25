عراجي: الإصابات بكورونا سترتفع بالأسابيع المقبلة

غرد النائب عاصم عراجي على حسابه عبر تويتر بالقول: “التوقعات تدل ان الإصابات بكورونا سترتفع بالأسابيع المقبلة الى معدل ستنهك القطاع الصحي المنهك اصلآ، القدرة الاستيعابية للمستشفيات والتقديمات الطبية والتمريضية ستكون امام امتحان صعب”.

ورأى عراجي أن “الالتزام وتطبيق التدابير الوقائية هو المدخل للحفاظ على الأهل والأحباء. لا لتحويل أعيادنا الى أحزان”.

ان التوقعات تدل ان الأصابات بكورونا سترتفع بالأسابيع القادمة الى معدل ستنهك القطاع الصحي المنهك اصلآ، القدرةالاستعابية للمستشفيات والتقديمات الطبية والتمريضيه ستكون امام امتحان صعب.الالتزام وتطبيق التدابير الوقائية

هو المدخل للحفاظ على الأهل والأحباء.لا لتحويل أعيادنا الى أحزان — Dr Assem Araji – الدكتور عاصم عراجي (@dr_assem_araji) March 25, 2021