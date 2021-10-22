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عراجي: اللقاح ضروري للحد من تفشي كورونا ومتحوراتها

22 - أكتوبر - 2021
عاصم عراجي

عاصم عراجي

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غرّد النائب عاصم عراجي عبر حسابه على تويتر:

“مليار جرعة من لقاح كورونا، أعطيت بسرعة قياسية بدولة الهند، كانت لها انعكاسات إيجابية بالحد من الاصابات والوفيات ،بعد اشهر شهدت الهند ماسأة من تفشي متحور دلتا اللقاح ضروري للحد من تفشي كورونا ومتحوراتها عالميآ.”

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