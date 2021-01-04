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عراجي: على المواطن تحمّل المسؤولية والالتزام بقرار الإقفال

منذ 54 دقيقة
عاصم عراجي

عاصم عراجي

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أوضح رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي أن الإقفال يجب أن يكون جدياً وفي حال لم ينجح فنحن مقبلون على كارثة صحية كبيرة. وقال عراجي في حديث عبر “الجديد”: “لا يمكن وضع عسكري وراء كل مواطن بل يجب أن يتحمّل المواطن المسؤولية ويلتزم بقرار الإقفال”.

وعاد عراجي وأكد كلام وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن حول حصول مفاضلة في المستشفيات في علاج مرضى “كورونا”.

يذكر ان حسن كان قد أعلن أن “اللجنة العلمية في وزارة الصحة تتجه، في ظل الارتفاع الكبير في أعداد الإصابات بكورونا، لتوصيات ثلاث سيتم عرضها على لجنة كورونا الوزارية التي ستجتمع في السرايا:

أولا: الإقفال العام لمدة أسبوعين قابلة للتجديد بحسب المعطيات التي يتم تسجيلها ميدانيا،

ثانيا: التشديد على زيادة عدد أسرة العناية الفائقة في المستشفيات الخاصة التي تلكأت منذ عشرة أشهر عن أداء واجبها الإنساني والوطني،

ثالثا: الطلب من الأجهزة الأمنية التشدد في تطبيق إجراءات الوقاية واقتراح فرض غرامات لمن لا يلتزم الكمامة ومنع الاكتظاظ، وبحث قابلية إقفال بعض المناطق إذا لم تكن هناك إمكانية لإقفال البلد كله”.

وفي حديث لقناة “الجديد”، أوضح الوزير حسن أنه “ليس من اتجاه لإقفال المطار ولكن هناك ضوابط سيتم البحث في تطبيقها بدءا من إلزامية حجر الوافدين في الفنادق بضعة أيام ومواكبتهم بعد ذلك من قبل البلديات”.

    المصدر :
  • صوت بيروت إنترناشونال

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