عراجي عن طفرة كورونا الجديدة: الاحتياط واجب

غرّد النائب السابق عاصم عراجي على حسابه عبر موقع “تويتر”: طفرة جديدة ظهرت بالصين أدت إلى زيادة نسبة الإصابات والدخول الى المستشفيات بشكل كبير، الاحتياط واجب فمعظم دول العالم طلبت فحص PCR سلبي من الوافدين من دولة الصين، وعلى وزارة الصحة اللبنانية اتخاذ نفس الأجراء حرصًا على عدم زيادة الاصابات وخاصة ان القطاع الصحي يعاني الأمرين.

وكان أعلن وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال فراس الأبيض، خلال عرضه للمؤشرات الوبائية المتعلقة بوباء كورونا والمسجلة في لبنان والتي تظهر تزايدًا في عدد الإصابات على غرار ما تشهده الدول المجاورة ومختلف دول العالم، أن “فرق الترصد الوبائي في وزارة الصحة العامة سجلت ارتفاع المعدل اليومي للإصابات إلى مئة وثماني (108) حالات، في مقابل أقل من أربعين حالة يوميًا في المرحلة السابقة”.