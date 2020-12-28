عراجي: فوضى في ضبط الإجراءات الخاصّة بكورونا

شدد رئيس لجنة الصحة النيابيّة عاصم عراجي على وجود وقف الرحلات من لندن لـ 5 أو 7 أيّام. وقال في حديث تلفزيوني، “هناك فوضى في ضبط الإجراءات الخاصّة بفيروس كورونا من قبل وزارتَي الصحة والداخليّة”.

يذكر ان وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن لفت في حديث تلفزيوني سابقاً إلى أنّه “ليس من صلاحيات وزارة الصحة إغلاق المطار أو إلغاء رحلات، إنما هي من صلاحيات الحكومة واللجنة العلمية أوصت بإيقاف الرحلات من وإلى بريطانيا”.

وشدّد وزير الصحة، على أنّ “كل الإجراءات التقنية والفنية لإستيراد لقاح كورونا، جارية على قدم وساق حتى وصوله في الموعود المحدد له في منتصف شباط القادم”.

وصباح اليوم الجمعة، أعلن حسن عن “تسجيل أول حالة من الطفرة الجديدة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) لدى مسافر قادم من العاصمة البريطانية لندن”.

في سياق متصل، أعلن حسن اليوم من بعبدا أن “الخطوة التي قمنا بها اليوم يجب ان تكون موقع ثقة لانها مبنية على معطيات طبية موثوقة” كاشفاً القيام بحجز ما يقارب مليوني جرعة لقاح، قائلاً إنها تكفي لـ 20 % من اللبنانيين المقيمين على الاراضي اللبنانية.

وأشار الى أن السلطة الصحية اخذت القرار المناسب بتغطية المجتمع اللبناني بلقاح “فايزر” واخذنا الاذن بالتفاوض لامكانية ادخال بعض التعديلات على العقد.