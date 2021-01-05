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عراجي: لا اسرة فارغة في غرف العناية الفائقة والإصابات إلى ارتفاع

منذ 49 دقيقة
آخر تحديث: 5 - يناير - 2021 12:29 مساءً
عاصم عراجي

عاصم عراجي

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توقع رئيس لحنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي ارتفاعاً في الاصابات خلال الايام العشرة المقبلة. وقال عقب اجتماع لجنة الصحة: “الخوف من الاصابات الخطيرة لان لا اسرة فارغة في غرف العناية الفائقة”.

وأضاف عراجي: “تفاجأنا بالتدابير التي اتخذتها الحكومة أمس والتي اتت مشابهة بالمرات السابقة ومع استثناءات كثيرة”. وتابع عراجي: “نحن بوضع خطير وامكانياتنا اضعف بكثير من بريطانيا التي اعلنت الاغلاق الشامل”.

يذكر أن عراجي لفت في حديث صحفي سابقاً إلى أن “اللجوء إلى خيارات تعلي الصحة على الاقتصاد مرده إلى الواقع السيئ جداً جداً.

وأكد أن دخل السيناريو الإيطالي فعلاً، والإقفال لن يكون كافياً بل ينبغي فتح أقسام جديدة لمعالجة مرضى فيروس كورونا في المستشفيات الخاصة لاستيعاب الأعداد المتزايدة من المصابين”.

ورأى عراجي في تصريح أنه “يفترض فرض إقفال جدي مع عقوبات صارمة بحق كل مخالف والإسراع بزيادة أسرة العناية المركزة ولو تحت ضغط يمارس على المستشفيات”.
واعتبر ان “إنزال الجيش إلى الشارع من شأنه إبراز جدية الدولة ومهابتها لدفع الناس الى الالتزام بالإجراءات المتخذة”.

    المصدر :
  • صوت بيروت إنترناشونال

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