عراجي: لا يجب اللعب بملف الدواء لانه قد يسبب فوضى في البلاد

لفت رئيس ​لجنة ​الصحة​ النيابية​ النائب ​عاصم عراجي​، إلى انه “لا يعلم ما اذا كان رئيس ​الحكومة​ المكلف ​سعد الحريري​ سيقدم على زيارة ​قصر بعبدا​ من اجل تقديم تشكيلة وزارية الى ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​”، مشيراً الى ان “​لبنان​ في وضع صعب جداً، وجميعنا يعلم انه من الممكن ان يتم رفع الدعم عن ​الدواء​، لذا لبنان في وضع لا يحسد عليه”.

وشدد عراجي على ان “اللجنة الصحية النيابية تقف ضد رفع الدعم عن الدواء، لأن هذا الامر لن يؤثر فقط على المؤسسات وانما سيؤثر على المؤسسات الضامنة، وهكذا يحدث الإفلاس والإنهيار في ​القطاع الصحي​”، مبيناً “اننا ندعم ترشيد الدواء ومن الممكن ان نرفع الدعم عن بعض الادوية ولكن لا يجب المس في الادوية المزمنة، ولا يجب بتاتاً اللعب بملف الدواء لانه يسبب فوضى كبيرة في البلاد”.