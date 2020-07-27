عراجي: لبنان في وضع حرج بعدما بات فيروس كورونا في مرحلة التفشي المجتمعي

كورونا
كورونا

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حذر رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي من أن “لبنان في وضع حرج، بعدما بات فيروس كورونا في مرحلة التفشي المجتمعي والإصابات التي تسجل في غالبية المناطق خير دليل على ذلك”.

وطالب عراجي ب “ضرورة إتخاذ القرار باقفال البلد لأيام عدة، تستكمل مع عطلة عيد الأضحى المبارك”، مشددا على “ضرورة إلغاء الاعراس والمناسبات الاجتماعية”.

ولفت الى أننا “لا نزال في الموجة الأولى وعلى الجميع التقيد بالإجراءات، التي لا نفع لها من دون وعي المواطن وادراكه التام لضرورة الالتزام بها، حفاظا على اهله ومجتمعه”.

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المصدر صوت بيروت إنترناشونال
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