عراجي للطبقة السياسية: "انتبهوا وجع الناس كبير"

غرد رئيس لجنة الصحة النيابية الدكتور عاصم عراجي عبر “تويتر” وقال: “للطبقة السياسية جميعاً، صحة الناس بخطر، انهيار مخيف لليرة، الاصابات بكورونا (دلتا)بارتفاع، فقدان حاد للأدوية، نقص حاد بالمستلزمات الطبية، الدخول للمستشفيات للمقتدر وسيصبح للأغنياء فقط، المؤسسات الضامنة غير قادرة على رفع التعريفات، مستوردين ادوية يهددون بوقف الاستيراد، انتبهوا وجع الناس كبير”.

في السياق، توجّه عراجي بتغريدة الى رئيس الجمهورية ميشال عون سابقاً وكتب عبر “تويتر” قائلاً: “فخامة الرئيس عون، ان القطاع الطبي انهار، معظم الأدوية مفقودة والمستلزمات الطبية اسعارها على دولار السوق، والمريض غير قادر على دفع الكلفة الاستشفائية، والنزف المخيف بهجرة الجسم الطبي والتمريضي مستمر، فخامتك انا أكيد ان الذين بالقصر ما عما يوصلولك حقيقة الوضع المأساوي، صحة الناس بخطر”.