الأربعاء 12 محرم 1444 ﻫ - 10 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

عراجي للطبقة السياسية: "انتبهوا وجع الناس كبير"

18 - يوليو - 2021
عاصم عراجي

عاصم عراجي

A A A
طباعة المقال

غرد رئيس لجنة الصحة النيابية الدكتور عاصم عراجي عبر “تويتر” وقال: “للطبقة السياسية جميعاً، صحة الناس بخطر، انهيار مخيف لليرة، الاصابات بكورونا (دلتا)بارتفاع، فقدان حاد للأدوية، نقص حاد بالمستلزمات الطبية، الدخول للمستشفيات للمقتدر وسيصبح للأغنياء فقط، المؤسسات الضامنة غير قادرة على رفع التعريفات، مستوردين ادوية يهددون بوقف الاستيراد، انتبهوا وجع الناس كبير”.

في السياق، توجّه عراجي بتغريدة الى رئيس الجمهورية ميشال عون سابقاً وكتب عبر “تويتر” قائلاً: “فخامة الرئيس عون، ان القطاع الطبي انهار، معظم الأدوية مفقودة والمستلزمات الطبية اسعارها على دولار السوق، والمريض غير قادر على دفع الكلفة الاستشفائية، والنزف المخيف بهجرة الجسم الطبي والتمريضي مستمر، فخامتك انا أكيد ان الذين بالقصر ما عما يوصلولك حقيقة الوضع المأساوي، صحة الناس بخطر”.

    المزيد من أخبار لبنان

    صوامع القمح المتضررة جراء انفجار مرفأ بيروت
    لجنة الاشغال بحثت في وضع مرفأ بيروت: لخلق مخطط توجيهي
    وزارة الصناعة
    وزارة الصناعة تحدد سعر جديد لطن الترابة
    النائب جبران باسيل
    باسيل استقبل فرونتسكا وسفير باكستان.. وهذا ما تم بحثه

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الدولار
    دولار السوق السوداء يواصل ارتفاعه
    مخيمات اللاجئين الفلسطينين في لبنان
    اغتيال مسؤول فلسطيني في لبنان
    فقدان الوزن- تعبيرية
    فاكهة ذات مفعول "عجيب" لإنقاص الوزن.. تناولها قبل كل وجبة!