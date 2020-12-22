عراجي: ما نراه في فترة الاعياد هو “فلتان” قد يؤدي الى كارثة

أكد رئيس لجنة الصحة النيابية عاصم عراجي أن ما نراه في فترة الاعياد هو “فلتان” قد يؤدي الى كارثة في وقت لاحق ولا سيما مع عدم وجود اسرة في العنايات الفائقة.

وقال عراجي: “مسؤولية اخلاقية تقع على عاتق المطاعم والملاهي وعلى وزارة الداخلية مراقبة هذه الامكنة ومعاقبتها ان لم تلتزم”. وتمنى على المواطنين الا يتجمعوا في المنازل حتى تمر هذه المناسبة على خير.

في سياق متصل، أكد مدير مستشفى رفيق الحريري فراس أبيض أننا نتوخى الدقة والسرعة في اتخاذ القرارات لأن كورونا أثبت أنّه فيروس سريع ويجب زيادة الاجراءات كي لا نسمح بالسلالة الجديدة للوصول إلى لبنان.

وقال الأبيض في حديث تلفزيوني: “لا يمكن أن نضمن التزام الوافدين بالحجر والتباعد عن عائلتهم وكان من الأفضل أخذ قرار عدم الاستقبال من الخارج للحدّ من سلالة كورونا الجديدة”.

ورأى أن المسؤولية تقع بشكل أساسي على القطاعات والأفراد وبحسب الأرقام كورونا ما زال موجودًا بشكل واسع وفي العناية الفائقة 80 بالمئة من الأسرّة ممتلئة. وقال: “لدينا امكانيات كبيرة في ما خص فحوص الـPCR ولا مشكلة بالموضوع طالما الدعم موجود”.