عراجي: نحن أمام واقع مأزوم جداً في ‏ملف الادوية

أوضح رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي أنه اذا رُفع ‏الدعم عن الدواء ستحصل خلافات في الشارع.‏

وقال في حديث تلفزيوني، “نحن أمام واقع مأزوم جداً في هذا الملف ‏وكلجنة صحة عقدنا اجتماعاً مع البنك الدولي حول هذا الموضوع بما ‏اننا وصلنا الى حائط مسدود تقريباً”.‏

وأضاف، “رفض البنك الدولي مساعدة لبنان في قطاع الأدوية بسبب ‏غياب الاصلاحات والحل هو دعم أدوية الأمراض المزمنة”.‏

أكد نقيب الصيادلة في لبنان غسان الأمين أن الفاتورة الدوائية مرتفعة ‏في لبنان ولا يمكن خفضها الى النصف فجأة ووقف الدعم ليست كارثة ‏وطنية فحسب بل تعني أن المواطنين “سيقتلون بعضهم البعض في ‏الشوارع”.‏

بدوره، طالب نقيب الصيادلة في حديث تلفزيوتي بوضع استراتيجية ‏دوائية جديدة تساعد على الانتقال من المرحلة الراهنة الى مرحلة ‏أخرى يمكن خلالها التوفير في فاتورة الدواء.‏

وقال، “السياسية الدوائية في لبنان تعتمد على الدواء الـbrand‏ وكلفة ‏استيرادنا للدواء سنوياً هي مليار و600 مليون دولار ومنها 250 ‏مليون للجينيريك”.‏

وفي السياق عينه، اعتبر نقيب مستوردي الأدوية في لبنان أن “وزارة ‏الصحة تحدّد أسعار الأدوية في لبنان بالمقارنة مع الادوية حول العالم ‏فلا يمكن الحديث عن احتكار وكارتيل في قطاع الأدوية في لبنان لأن ‏المستوردين لا يتحكمّون بالسعر”.‏

ولفت في حديث تلفزيونيّ الى أن “سعر الدواء في لبنان ليس مرتفعاً ‏وبعض الأدوية تحمل السعر نفسه عن البديل عنها”.‏