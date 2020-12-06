عراجي: نحن أمام واقع مأزوم جداً في ‏ملف الادوية

أوضح رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي أنه اذا رُفع الدعم عن الدواء ستحصل خلافات في الشارع.
وقال في حديث تلفزيوني، “نحن أمام واقع مأزوم جداً في هذا الملف وكلجنة صحة عقدنا اجتماعاً مع البنك الدولي حول هذا الموضوع بما اننا وصلنا الى حائط مسدود تقريباً”.
وأضاف، “رفض البنك الدولي مساعدة لبنان في قطاع الأدوية بسبب غياب الاصلاحات والحل هو دعم أدوية الأمراض المزمنة”.
أكد نقيب الصيادلة في لبنان غسان الأمين أن الفاتورة الدوائية مرتفعة في لبنان ولا يمكن خفضها الى النصف فجأة ووقف الدعم ليست كارثة وطنية فحسب بل تعني أن المواطنين “سيقتلون بعضهم البعض في الشوارع”.
بدوره، طالب نقيب الصيادلة في حديث تلفزيوتي بوضع استراتيجية دوائية جديدة تساعد على الانتقال من المرحلة الراهنة الى مرحلة أخرى يمكن خلالها التوفير في فاتورة الدواء.
وقال، “السياسية الدوائية في لبنان تعتمد على الدواء الـbrand وكلفة استيرادنا للدواء سنوياً هي مليار و600 مليون دولار ومنها 250 مليون للجينيريك”.
وفي السياق عينه، اعتبر نقيب مستوردي الأدوية في لبنان أن “وزارة الصحة تحدّد أسعار الأدوية في لبنان بالمقارنة مع الادوية حول العالم فلا يمكن الحديث عن احتكار وكارتيل في قطاع الأدوية في لبنان لأن المستوردين لا يتحكمّون بالسعر”.
ولفت في حديث تلفزيونيّ الى أن “سعر الدواء في لبنان ليس مرتفعاً وبعض الأدوية تحمل السعر نفسه عن البديل عنها”.