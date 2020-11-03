عراجي: نحن مع اقفال البلد لمدة اسبوعين على الاقل

أعلن رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي أن اعضاء اللجنة مع اقفال البلد لمدة اسبوعين على الاقل لكي يرتاح القطاع الطبي والتمريضي الذي يشهد اعداداً كبيرة من الاصابات بفيروس كورونا.

وقال عراجي: “هناك نحو 280 مريض بكورونا في العناية ونحو 600 مريض في غرف العزل ويجب تأمين المزيد من الأسرّة وعلى الدولة تقديم مساعدات للمواطنين الذين سيبقون في المنازل”.

في سياق متصل، أشار مدير مستشفى بيروت الحكومي فراس الأبيض، إلى ان “ارقام كورونا في لبنان استعادت الوتيرة السابقة في الإرتفاع، مسجلةً أرقاما قياسية على مدى ثلاثة ايام متتالية، كما ان نسبة الفحوصات الموجبة ارتفعت في لبنان”، منوهاً بأنه “من الملفت ان غالبية الوفيات البارحة هي لمرضى في منتصف العمر. باختصار، الوضع ليس على ما يرام، وهو بحاجة لاعادة تقييم واجراءات جديدة”.

ولفت الأبيض، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أن “أي زيادة في اعداد مرضى كورونا، ستليها زيادة في اعداد مرضى العناية المركزة بعد فترة زمنية وجيزة”، مؤكداً أن “غالبية اقسام كورونا في المستشفيات تعمل بنسبة اشغال مرتفعة، لكن المطلوب المزيد من التجهيز وزيادة الطواقم الطبية والتمريضية لاستيعاب اي طفرة في الاعداد”.